ثلثا الألمان يؤيدون تدخل ميركل بشكل أقوى في سياسة الولايات المتعلقة بكورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي الألمان يتمنون أن تضطلع المستشارة انجيلا ميركل بدور أكثر فعالية في جهود مكافحة وباء كورونا.



وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي) لأبحاث الرأي بتكليف من صحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، أن 67% من الألمان يرون أنه ينبغي أن تتدخل المستشارة بشكل أقوى في سياسة كورونا التي تنتهجها الولايات.



وأيد أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع أن تتخذ ميركل "على أية حال" إجراءات حيال رؤساء حكومات الولايات.



كانت ميركل ذكرت الولايات مطلع الأسبوع بمبدأ مكابح الطوارئ الذي تم الاتفاق عليه وألمحت إلى إمكانية تدخل الحكومة الاتحادية إذا لزم الأمر، وأوضحت النتائج أن 85% من أنصار تحالف ميركل المسيحي يؤيدون منح المستشارة مزيدا من السلطات في مواجهة الولايات.



ويهدف العمل بمبدأ مكابح الطوارئ إلى عودة مناطق إلى حالة الإغلاق المشدد عندما تصل إلى عتبة معينة من معدل الإصابات الجديدة، والمحددة بمئة إصابة جديدة لكل مئة ألف من السكان خلال فترة سبعة أيام.



وحسب تقرير للمكتب العلمي التابع للبرلمان الألماني، حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه، فإن الحكومة الاتحادية يمكنها بموجب قانون الحماية من العدوى أن تصدر تعليمات لمكافحة جائحة كورونا للولايات وأن على الولايات تنفيذ هذه التعليمات بدقة، وحسب التقرير أيضا فإن من الممكن للحكومة الاتحادية الأمر باتخاذ تدابير للحماية من العدوى في المدارس رغم أن الولايات هي المختصة بشؤون المدارس وفقا للدستور.