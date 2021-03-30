ذكرت وكالة الأناضول الحكومية التركية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية التركية ستقرر غدا الأربعاء ما إذا كانت ستنظر في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أو إعادة الملف إلى مكتب المدعي العام بسبب عيوب إجرائية.

ووجد مقرر المحكمة عيوبا فنية خلال مراجعة طلب المدعي العام بحل حزب الشعوب الديمقراطي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويقترح المقرر على المحكمة إما قبول القضية الآن وإعطاء الوقت لمكتب المدعي العام لاستكمال التفاصيل الناقصة ، أو إعادتها إلى مكتب المدعي العام والمطالبة بإعادة تقديمها عندما تكون جاهزة.

ويقول المقرر إن تفاصيل الهوية الشخصية لبعض المشتبه بهم وأدوارهم في الحزب وتفاصيل التهم الجنائية الموجهة إليهم غيرموجودة بحسب تلفزيون خبر ترك.