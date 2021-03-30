 مصرع 6 أفراد بسبب حريق في منزلهم بجنوب فيتنام - بوابة الشروق
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مصرع 6 أفراد بسبب حريق في منزلهم بجنوب فيتنام

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:16 ص

أعلنت الشرطة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرين، إثر نشوب حريق في منزلهم في مدينة «هو شي مينه» بجنوب فيتنام.

واجتاحت النيران المنزل المؤلف من أربعة طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

لم يكن صاحب المنزل لوك تشان تام، 54 عاما، في المنزل وقت نشوب الحريق، وحاول الدخول للمنزل لإنقاذ أسرته، ولكنه أصيب بحروق بالغة.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، جرى إرسال نحو 50 من رجال الإطفاء للمنزل لمحاولة إخراج أفراد الأسرة.

وعندما تمكنوا أخيرا من دخول المنزل، عثروا على جثث أفراد الأسرة، وتمثل ثلاثة أجيال حيث تشمل زوجة تام والأبناء والأحفاد.

وتحقق السلطات المحلية حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.


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