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ولي العهد: ما سيُنفق في السعودية حتى 2030 يصل إلى 27 تريليون

محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:43 م
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن مجموع ما سوف يُنفق في المملكة "من استثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي واستهلاكي" يصل إلى 27 تريليون ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) حتى عام 2030.

وأشار ولي العهد، خلال كلمته في اللقاء الذي جمعه بممثلي القطاع الخاص اليوم الثلاثاء، وتم الإعلان فيه عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً عن ضخ استثمارات محلية جديدة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، بالإضافة إلى استثمارات جديدة بقيمة 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.  

وقال "بذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030".

ونوّه ولي العهد إلى أن ذلك لا يشمل الإنفاق الحكومي الذي يقارب 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة والإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصل مجموع ما سوف يُنفق في السعودية إلى 27 تريليون ريال حتى 2030.

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