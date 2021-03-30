مؤسس بيونتيك الألمانية يحث على سرعة استخدام المتوفر من لقاح كورونا

حث أوجور شاهين، الشريك المؤسس لشركة بيونتيك الدوائية الألمانية، على سرعة استخدام المتوفر من اللقاح المضاد لكورونا.

وفي مقابلة مع محطة (آر تي إل)، قال شاهين: "ينبغي إعطاء كل اللقاحات المتوافرة بأسرع ما يمكن بناء على الثقة في توريد لقاحات جديدة أسبوعيا"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تأخير اللقاحات للتطعيم الثاني.

وأضاف شاهين مؤسس الشركة التي تنتج لقاحا مضادا لكورنا بالتعاون مع فايزر الأمريكية أن تقديراته تشير إلى ضآلة مخاطرة "عدم توريد لقاحات الآن وتأجيل التطعيم الثاني".

وتابع شاهين أن التحدي الكبير في الأسابيع المقبلة وربما في الشهور الثلاثة إلى الأربعة المقبلة يتمثل في الحفاظ على أعداد الإصابات عند أدنى مستوى ممكن " للأسف نحن في أوروبا وألمانيا أيضا وصلنا بأعداد الإصابات إلى الحد الذي لم يعد يمكننا معه الانتظار لفترة أطول لحين تطبيق تدابير أكثر صرامة".

ورأى شاهين أن "علينا العودة مرة أخرى إلى إغلاق صارم في حال لم نر تغيرا في الاتجاه"، وتوقع إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بحلول نهاية الصيف وإمكانية تجنب فرض إغلاق جديد في الشتاء في حال توريد كل اللقاحات كما هو مخطط له وفي حال مضي حملات التطعيم قدما".

واختتم شاهين تصريحاته بالقول:" نتوقع أن نرى تأثيرا للتطعيم اعتبارا من نهاية مايو المقبل".