وزيرة الثقافة تستقبل وفد الإسكندرية للفيلم القصير وتثمن جهوده

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مساء اليوم، وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في حضور محمد محمود رئيس المهرجان وموني محمود المدير الفني والدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المهرجان الشابة، مثمنة جهودهم في نشر الثقافة السينمائية، وتقديم نموذج إيجابي لشباب المحافظات في خدمة محيطهم الجغرافي.

كما استجابت وزيرة الثقافة لطلب وفد المهرجان بترحيل فعاليات الدورة السابعة لمدة ٤٨ ساعة، تفاديا للتعارض مع توقيت موكب نقل المومياوات، لتقام في الفترة من ٥ وحتى ١٠ من شهر إبريل المقبل.

المهرجان الشاب من المنتظر أن يعلن خلال أيام عن أسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر، في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

يذكر أن "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم بالدورة الماضية الفنانة سلوى محمد علي والفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرًا لمشوارهما الحافل.

ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعايو وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.