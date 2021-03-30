 سوريا: مقتل وإصابة 3 من مسلحي قسد بهجوم في ريف الرقة - بوابة الشروق
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سوريا: مقتل وإصابة 3 من مسلحي قسد بهجوم في ريف الرقة

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 3:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 3:55 م
أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قتل وأصيب اثنان آخران جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي.

وذكرت القناة أن "هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من (قسد)، في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة؛ ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت أن الهجمات تتواصل على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" المدعومة من أمريكا ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية؛ ردا على ممارساتهم التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفهم قسرا.

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