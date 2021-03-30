مايكروسوفت توسع برامج ودورات المهارات الرقمية لعكس التأثيرات الاقتصادية لكورونا

أكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، التزامها بالمساعدة في بناء المهارات الرقمية عبر برمجياتها وخدماتها وأدواتها التعليمية، اعتمادا على مبادرة المهارات الرقمية التي أطلقتها العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق مبادرة المهارات الرقمية التي أطلقتها في يونيو الماضي، لتشمل المزيد من الشهادات والبرامج والخدمات والبرمجيات.

وتهدف الجولة الجديدة من الموارد التعليمية إلى مد يد المساعدة لمن تأثروا تأثرا مباشرا أو غير مباشر بجائحة "كوفيد-19".

وقالت الشركة إنها ساعدت، منذ شهر يونيو الماضي، أكثر من 30 مليون شخص على الوصول إلى المهارات الرقمية عبر برامجها وخدماتها المتنوعة.

وأضافت أنها لتعزيز هذا الوصول، ستقدم الشركة دورات مجانية في مجال اكتساب المهارات الرقمية لأكثر 10 وظائف طلبا في السوق اليوم، وكذلك شهادات منخفضة التكلفة حتى 31 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أن مجالات تلك الدورات العشر هي: مطور برمجيات وممثل مبيعات ومدير مشروعات ومدير تكنولوجيا المعلومات واختصاصي خدمة عملاء واختصاصي تسويق رقمي، ومحترف دعم فني، ومحلل بيانات، ومحلل مالي، ومصمم جرافيكس.

كما ستطلق الشركة برنامجا تدريبيا لمسار مهارات التعامل مع شبكة "لينكدين" للتواصل الاجتماعي، والذي تصفه بأنها طريقة جديدة لمساعدة الشركات على التوظيف استنادا إلى المهارات. وسيجلب البرنامج التدريبي دورات التعلم التي تتيحها شبكة "لينكدين" الاجتماعية مع يرنامج تقييم المهارات، والذي تقول "مايكروسوفت" إنه سيساعد شركات التوظيف على تحديد المرشحين بطريقة أفضل استنادا إلى مهاراتهم التي تم التحقق منها.

وأعلنت الشركة أيضا عن تطبيق (فرق مايكروسوفت للتدريب المهني) الذي سيوفر إرشادات مخصصة لطلاب التعليم العالي، مع منح الوصول إلى "مؤشر مهارات لينكدين" للأفراد وأرباب العمل والمؤسسات التعليمية والوكالات الحكومية المختصة ببرامج التخطيط والتوظيف والتطوير للقوى العاملة.