مهاب مميش: إمكانيات قناة السويس قادرة على التعامل مع تهور السفن

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن إمكانيات قناة السويس قادرة على التعامل مع التهور الذي يحدث في السفن، معقبًا: «أي سفينة تعدي من القناة تعدي وهي آمنة مؤمنة».

وأضاف مميش، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس وموانئ مصر آمنة وتُجرى عليها التحديثات، متابعًا: «قادرون على استقبال جميع أنواع السفن».

وأكد أن الجميع كان قلقًا على قناة السويس خلال أزمة السفينة البنمية الجانحة، باعتبارها شريان الحياة للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإشادة بالهيئة جعل المصريين فخورين بها.

ولفت إلى حاجة قناة السويس إلى المعدات التي تحولها إلى محطة تموين سفن خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القناة ستكون ممر عبور منتج ويدخل عملة صعبة، وليس مجرد ممر عبور فقط.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس؛ لتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وجاءت هذه الزيارة بعد نجاح هيئة قناة السويس، عصر أمس الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.