واشنطن بوست: ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا بنسبة 12% مع الاستعداد لموجة رابعة

أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع هذا الأسبوع وقفزت بنسبة تصل إلى 12% على مستوى البلاد؛ فيما ناشد كبار المسئولين الأمريكيين المواطنين الالتزام بإجراءات الصحة العامة للمساعدة في عكس هذا الاتجاه.

وذكرت الصحيفة -في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- أن متوسط ​​الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام تجاوزت الـ63 ألف حالة لأول مرة خلال شهر تقريبًا، وفقًا لبيانات جمعتها (واشنطن بوست)، بينما أبلغت ولايات مثل ميتشيجان وفيرمونت ونورث داكوتا عن ارتفاعات كبيرة في الإصابات الجديدة. ليبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أمام موجة رابعة من المرض برغم التوسع في منح اللقاحات المضاده له في العديد من الولايات.

وأضافت الصحيفة أن ولاية متيشيجان كانت صاحبة النصيب الأكبر من الحالات الجديدة بزيادة قدرها 57% خلال الأسبوع الماضي. كما أبلغت الولاية، التي خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر، عن أكبر زيادة في حالات دخول المستشفيات لمصابي كورونا، والتي ارتفعت بأكثر من 47%.

وفي الوقت نفسه، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن -ليلة أمس- قادة حكومات الولايات والحكومات المحلية بالاستمرار في المطالبة بارتداء أقنعة الوجه، لاسيما في الأماكن العامة، في محاولة للحد من عدوى انتقال الفيروس.

جدير بالذكر أن أكثر من 550 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19، وكانوا من بين أكثر من 30 مليون إصابة. فيما تلقى حتى الآن ما لا يقل عن 95 مليون شخص جرعة واحدة أو أكثر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.