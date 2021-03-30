أعلنت السلطات في اسكتلندا تلقي قرابة مليوني ونصف مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما حصل قرابة 340 ألف مواطن على الجرعة الثانية.

وأعربت رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن -وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء- عن سعادتها بالتقدم المحرز في عملية التطعيمات، قائلة: "إن هذا التقدم يفوق ما كانت تأمله السلطات".

وأضافت: "أن البلاد لا تزال ملتزمة بتقديم جرعة أولى من اللقاح بحلول منتصف أبريل المقبل لكل من تتخطى أعمارهم 50 عامًا والعاملين بمجال الرعاية والبالغين ممن يعانون من حالات صحية".

كما حثت المواطنين على اليقظة والحذر نظرًا لأن أعداد الحالات تشهد ثبوتًا في الوقت الحالي بدلًا عن الانخفاض الذي سجل خلال الشهرين الماضيين، لافتة إلى أن البلاد لا زالت تواجه مخاطر كبيرة.

وحذرت من أن الوضع لا زال خطرًا وأنه لا يمكن إنهاء حالة الإغلاق بشكل سريع نظرًا لاستمرار الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في أوروبا.