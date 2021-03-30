بوقادوم: الجزائر لا ينبغي أن تلعب دور الحارس لأوروبا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، أن دول الحوض الشمالي للمتوسط تشكو ضغط الهجرة غير الشرعية إلا أن الجزائر هي أول من تحتضن أراضيها تلك القوافل بعدما تحولت إلى دولة عبور، حيث تصل الأعداد أحيانا إلى 1000 وافد على البلاد يوميا.

وفي حوار جمعه بصحيفة "الباييس" الاسبانية، قال بوقادوم إن بلاده "لا ينبغي عليها القيام بدور الحارس عن أوروبا، متسائلا ماذا لو قررت الجزائر انتهاج أسلوب دعوهم يمرون".

وأضاف أن بلاده " تحولت إلى بلد عبور لقوافل الهجرة غير الشرعية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للعمل على تقويض أسباب الهجرة في القارة الإفريقية من خلال التنمية بدل انتهاج الحل الأمني".

أما بخصوص ملف الصحراء الغربية، فطالب "بوقادوم إسبانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية بدل الاختباء وراء هيئة الأمم المتحدة، داعيا إياها للتدخل كون الملف معقد، وينبغي تحمل المسؤوليات بدل الاستمرار في سياسة الصمت على مدار 40 سنة".