اليابان تعتزم إنشاء موقع لإعادة تدوير المعادن المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية

تعتزم وزارة الصناعة اليابانية إنشاء موقع في اليابان لإعادة تدوير المعادن النادرة، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على هذه المواد لاستخدامها في تصنيع السيارات الكهربائية.



وذكرت مصادر في الوزارة - وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جابان توداي" اليوم الثلاثاء - أن الخطة تهدف أيضًا إلى تقليل اعتماد البلاد الكبير على الدول الأجنبية لشراء المعادن النادرة.



وأشار الموقع إلى أن هذا التطور يأتي وسط توقعات بتزايد السباق العالمي لشراء المواد المستخدمة في المنشآت الخاصة بتوليد الكهرباء وفي تصنيع البطاريات، وسط تحركات لتقليل انبعاثات الكربون.



وأوضحت المصادر أن تكنولوجيا إعادة تدوير المعادن النادرة لا تزال في مرحلة الاختبار في اليابان، وتخطط وزارة الصناعة لدعم تكاليف البحث وتنفيذ تدابير دعم أخرى لوضع التكنولوجيا موضع الاستخدام العملي.