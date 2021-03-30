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القضاء الجزائري: تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف مسيرات الحراك الشعبي

المحكمة العليا بالجزائر
المحكمة العليا بالجزائر
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:09 م

كشف القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بتفجيرات في مسيرات الحراك الشعبي بمحافظتي تيزي وبجاية بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

وكشف وكيل النيابة لدى محكمة مدينة عزازقة بولاية تيزي وزو، في بيان، أن التحقيقات الأمنية قادت لتحديد هويات 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عاما، إلى جانب ضبط أسلحة حربية، وبندقية مضخية من نوع سكوربيون وسيارتين.

وأوضح ذات المصدر، أن المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية خلال مسيرات الحراك الشعبي.

كما لفت إلى صدور قرار بسجن أحد افراد الخلية ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.

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