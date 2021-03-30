الرئيس التونسي في ذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

جدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وقوف بلاده الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني، والتزامها الراسخ بدعم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية المركزية، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الثلاثاء، قال في برقية بعثها لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، التي تصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس: «نستحضر بهذه المناسبة المجيدة، بكل إجلال وإكبار التضحيات الجسام والملاحم النضالية للشعب الفلسطيني الأبي الذي يستبسل للدفاع عن قيم الحرية والكرامة، ويتصدى بثبات للممارسات الاستفزازية، والمخططات الاستيطانية التوسعية في سبيل الحفاظ على هوية فلسطين ومقدساتها».



وأعرب الرئيس التونسي عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لأبو مازن، وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق بأصدق عبارات التضامن والمساندة في نضاله البطولي، من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف