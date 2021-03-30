السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة حوثية على حدودها مع اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم، طائرة مسيرة مفخخة حوثية على حدود المملكة مع اليمن.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر"، لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وذلك على حدود المملكة مع اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وقال التحالف، إنه تمكن من اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن، فيما اعترض الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان ( جنوب غرب) المملكة.

وتأتي هذه الهجمات ردا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، والبدء بمحادثات سلام.