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وزير الخارجية اليوناني: سوريا لا تزال مسرحا للحرب بالوكالة

وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس
أثينا أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:42 م

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، إن سوريا لا تزال مسرحًا للحرب بالوكالة.

وأضاف دندياس، خلال كلمته في مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنه لا يجب استخدام الحرب الأهلية في سوريا بعد الآن لتعزيز مصالح أطراف أجنبية أخرى.

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الأزمة السورية تظل تشكل مصدرًا كبيرًا للقلق وتعد عاملًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقًا.

وأكد دندياس أن اليونان ستظل مكرسة لقضية الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر بروكسل في مساعدة أطراف الصراع على الوصول إلى حل يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إلى جانب الحد من آثار الصراع على الشعب السوري.

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