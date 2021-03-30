الكرملين: بوتين يشاهد التلفزيون الألماني للحفاظ على لغته الألمانية

كشف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاهد التلفزيون الألماني للحفاظ على معارفه باللغة الألمانية.



وفي مقابلة مع صحيفة "ارجومنتي آي فاكتي"، قال بيسكوف إن بوتين:" يشاهد قنوات تلفزيونية ألمانية كما يشاهد قنوات تلفزيونية باللغة الإنجليزية أيضا، وهذا درس قصير لكنه منتظم".



وأضاف بيسكوف أن بوتين أيضا قارئ للصحف "فالقراءة هي هوايته الرئيسية ولاسيما قراءة الأدب التاريخي والمذكرات".



كان بوتين عاش على مدار أعوام عديدة في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا كضابط تابع للاستخبارات السوفيتية (كيه جي بي) وهناك صقل لغته الألمانية.



من ناحية أخرى، قال بيسكوف:" بالطبع يوجد أيضا حيوانات منزلية في حياة الرئيس"، لكنه قال إن هذه الحيوانات لا تظهر في العلن على عكس الكلبة كوني التي نفقت قبل فترة طويلة " فهذه الحيوانات أقل في الظهور العلني بشكل ملحوظ ولهذا السبب لا أريد أن أقول شيئا عنها".



وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الحيوانات كلابا أم قططا، قال بيسكوف:" لم أر عند الرئيس قططا أبدا، الكلاب نعم لكني لم أر قططا".



وأوضح بيسكوف أن علاقة بوتين بالمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر أقوى من علاقته بأي سياسي آخر في السلطة وكذا مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني " وكان للرئيس معهما لقاءات ودية بأشكال مختلفة".