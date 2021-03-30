فرنسا تنفي تقريرا أمميا عن مقتل 19 مدنيا في ضربة جوية في مالي

نفت فرنسا تقرير ا للأمم المتحدة بشأن مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في غارة للجيش الفرنسي في مالي.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، لقي ما لا يقل عن 19 مدنيا حتفهم إثر غارة جوية شنها الجيش الفرنسي على حفل زفاف في مالي.

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية بشدة هذه المزاعم، قائلة إن الضربة الجوية التي شنتها في الثالث من يناير الماضي بالقرب من قرية بونتي كانت ضد جماعة إرهابية مسلحة.

وقالت الوزارة إن التقرير لم يقدم أدلة تتعارض مع الحقائق التي قدمتها القوات الفرنسية وإن لديها "تحفظات على منهج التقرير".

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن الغارة الجوية أصابت موقعا كان يقام فيه حفل زفاف بحضور حوالي 100 ضيف.

وأجرى فريق على الأرض مقابلات مع مئات الأشخاص وحلل البيانات الرسمية والمقالات الصحفية والصور ومقاطع الفيديو لإعداد للتقرير منذ ذلك الوقت واستنتج مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم ثلاثة يشتبه بانتمائهم لجماعة "كتيبة سيرما" المتطرفة. وأصيب ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.

كان تم دعوة فرنسا للتدخل في مالي، التي كانت تستعمرها سابقا، لمنع الجهاديين من السيطرة على البلاد في 2013.

وتم توسيع المهمة لتشمل الدول المجاورة في إطار عملية برخان، ومع ذلك فإن العنف يتزايد، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر، برغم وجود حوالي 5100 جندي فرنسي في المنطقة.