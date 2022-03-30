الولايات المتحدة تنقل المزيد من القوات والطائرات الحربية إلى شرقي أوروبا

تنقل القوات المسلحة الأمريكية المزيد من الطائرات الحربية وطائرات النقل العسكرية والجنود إلى شرقي أوروبا وسط استمرار حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وحدة مؤلفة من حوالي 200 من مشاة البحرية من الولايات المتحدة تم نقلها إلى ليتوانيا بعد مناورة في النرويج.

وأضاف كيربي أن سيتم نقل 10 طائرات من طراز إف/ ايه – 18 هورنيت و "عدد قليل" من طائرات النقل العسكرية من طراز سي- 130 هيركوليز بالإضافة إلى نحو 200 جندي إلى شرقي أوروبا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مقر وصولهم بالتحديد لم يتضح لكنهم سيتحركون قريبا.

وذكر أن هدف واشنطن ليس الوصول إلى عدد محدد من الجنود إجمالا في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل إتاحة "الإمكانيات المناسبة" هناك، وهي مسألة يتم مناقشتها باستمرار مع الشركاء في الحلف.