من طفل صغير مولع بفك وتركيب وإصلاح أجهزة التلفزيون والراديو في قريته الصغيرة بقطاع غزة الفلسطيني، إلى مهندس مرموق في وكالة ناس الفضائية حتى شارك لؤي البسيوني ضمن فريق ناسا في رحلة إلى الكوكب الأحمر ( كوكب المريخ)، ليسطر بذلك قصة نجاح لطالما واجهت العديد من الصعاب التي تصدي لها بالعزيمة والإصرار.

ففي مهمة هي الأكثر تقدما من بين المهام الفضائية التي أقدمت عليها وكالة ناسا، كان هبوط المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس"، وبداخلها المروحية الصغيرة "إنجينيويتي"، على سطح كوكب المريخ، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر، بغرض البحث عن دلائل تثبت مظاهر لحياة سابقة على سطح المريخ، في فبراير 2021.

حاورت "الشروق" المهندس لؤي البسيوني ليروي تفاصيل أكثر عن المروحية إنجينيويتي ورحلتها إلى كوكب المريخ، وكذلك رحلة وصوله من غزة إلى مهندس يعمل ضمن فريق وكالة ناسا الأمريكية، نرصد ذلك في السطور التالية.

بداية.. حدثنا عن بدايات حياتك في مسقط رأسك ببيت حانون بمدينة غزة؟

أنا لؤي البسيوني ولدت في مدينة غزة ببيت حانون، والدي طبيب متخصص في الجراحة وكان هو المثل الأعلى لنا، وكنت منذ صغري متأثرا بالأشياء التي لها علاقة بالبيئة والطاقة البديلة ومع مرور الوقت عملت في مجال السيارات الكهربائية والطائرات التي بدون طيار، وبدأت تعليمي الابتدائي بمدارس منظمة الغوث الأونروا، وحتى التعليم الثانوي، وبعدما حصلت على الشهادة الثانوية، بدأت أفكر في السفر للخارج لاستكمال دراستي.

سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، وهناك حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية واستكملت دراسة الماجستير وما بعدها، حيث درست هندسة الإتصالات والكمبيوتر، وتخصصت في تقنيات تحويل الطاقة وأنظمة الدفع الكهربائية المتقدمة والمستخدمة في تطوير التطبيقات الفضائية، ثم تحولت إلى مجال الطاقة الكهربائية وخاصة السيارات الكهربائية، وعملت في هذا المجال واكتسبت خبرة أكثر عن المحركات الكهربائية.

كيف انضممت إلى وكالة ناسا وكيف تمكنت من المشاركة في تصميم مروحية المريخ؟

بعد التخرج عملت في شركة جنرال إليكتريك، ثم بعد ذلك عملت في شركة للطائرات الكهربائية واكتسبت خبرة في مجال صناعة المحركات الخفيفة، وكنت الوحيد الذي لديه خبرة في مجال إلكترونيات الطاقة في الشركة، ولذلك صممت معظم محركات الطائرات الكهربائية في الشركة.

وفزنا بمشروع مع مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (Jet Propulsion Laboratory)، وتخصص المشروع في تطوير مروحية المريخ، كان الأمر في بدايته وكان مشروعاً تجريبياً، بعد ذلك طورت ناسا المشروع واستمريت في العمل معهم، وقمت بتصميم أجزاء كبيرة من المروحية وكل الأمور المتعلقة بالدفع الكهربائي.

وكان لدي خبرة كبيرة في مجال المحركات الكهربائية وكذلك عشق للتكنولوجيا وتغيير البيئة، وكانت مروحية المريخ تعمل بالطاقة الشمسية، وأنا عندي خبرات في المحركات الكهربائية والطاقة البديلة وكيفية العمل على الطاقة البديلة، وفي البداية كان المشروع شبه مستحيل، فلم يكن معنا موافقة من وكالة ناسا بالبدء في المشروع حيث يتوجب علينا إثبات أن المروحية سوف تطير وتنجح، حتي تتم الموافقة علي رحلة السفر إلى المريخ.

استمر المشروع عدة سنوات تقريبا من ٢٠١٣، بدأت في البداية بمجموعة أبحاث لإثبات النظرية، وهل من الممكن أن تطير المروحية في كوكب المريخ، وأثناء ذلك قمنا بعمل كثير من التجارب في مناخ مشابه بمناخ المريخ في وكالة ناسا Gplوالحسابات، وبعدما نجحت أول طائرة في 2015 أو 2016 تقريباً كان معنا سنتين وننتهي من عمل المروحية لنأخذ الموافقة بإرسالها على المريخ.

ما هي الصعوبات التي واجهتها في حياتك وكيف تغلبت عليها؟

واجهت صعوابات مادية بسبب الحرب والحصار، ففي فترة الانتفاضة الأولى وحرب الخليج، أثرت علينا لأن الحصار كان يزيد عام خلف عام، فكانت الأشياء غير متوفرة في المدارس وكان الطالب منا مجبر على تعليم نفسه بنفسه، كذلك في أيام الإضراب كنا ندرس في المنزل، وبعد ما خلصت التوجيهي، درست سنة كاملة لغة انجليزية في غزة وقدمت على طلب لاستكمال الدراسة في الخارج وجاء القبول بجامعة أمريكية.

كيف كانت بداية حياتك الجامعية والعلمية في أمريكا؟

أول ما سافرت إلى أمريكا كانت الحياة صعبة والتكاليف كثيرة حتى أن مصاريف الدراسة كانت حوالي ١٦ ألف دولار في العام، بينما كان الطلاب أمثالي يعملون في مطاعم مثلاً، ليحقق دخل يساوي ١٢ ألف دولار في السنة، أما أنا فكنت أعمل لساعات مضاعفة في أيام الاجازات أيضا.

عملت في أماكن عديدة منها في مطاعم سندوتشات وبيتزا، وعملت لفترة سائق ديلفري، واضطررت بعد الانتفاضة الأولى في ٢٠٠١، بعدما صارت التجريفات في الأراضي الفلسطينية، وكان عندنا أراضي فيها شجر حمضيات، كان أبي يساعدني بالرسوم ولكن بعد هذه الظروف أبي أخبرني أنه لا يستطيع إرسال أي أموال إليّ نظراً لضيق المعيشة.

اضطررت لترك الجامعة في ٢٠٠١، وحتى ٢٠٠٢ وكنت أعمل فقط وفقدت الأمل في العودة للدراسة حتى أن القوانين تغيرت ولم تسمح لي الجامعة بالرجوع، وقدمت في جامعة أخرى وحصلت على درجة البكالوريوس في سنتين وبعدها الماجستير في سنة، وحصلت على منحة استكمال الماجستير.

كمان واجهتني صعوبات أخرى وهي كوني شخص عربي فلسطيني وحتى أعمل في شركات لها علاقة بالحكومة الأمريكية واجهت صعوبات كثيرة، فكنت ملزم بإثبات جدارتي حتي أستمر في الوظيفة.

تحدثت في لقاء سابق أن الوصول للكوكب الأحمر أسهل من الوصول إلى غزة.. كيف ذلك؟

بالنسبه لتلك هو أن مشروع المريخ كانت الفكرة أن لدينا مشروع نحن على دراية بكافة تفاصيله وكل المشاكل التي ستواجهنا وكيف نعمل على حلها، أما بالنسبة للعودة إلى غزة، أنا منذ سنة 2000 لم أدخل مدينة غزة، ولم أري أهلي وأسرتي إلا عام 2011، ولكن بعدما تمكنوا من السفر إلى ألمانيا، سافرت على الفور إلى دولة ألمانيا وتقابلنا هناك.

لأن الخروج غزة صعب للغاية من كل النواحي والمكان الوحيد الذي نخرج منه هو معبر رفح، كما أن معظم أصدقائي سافروا إلى غزة ليقضوا بعض الوقت مع أسرهم وذويهم، ولكن لم يتمكنوا من الخروج وظلوا عالقين لعدة شهور حتى أنهم لم يتمكنوا من استكمال الدراسة بالجامعة.

ماذا عن رحلة السفر إلى كوكب المريخ وما هي كواليس تنفيذ المروحية؟

كان هذا هو أول مشروع أعمل عليه له علاقة بالفضاء أو كوكب المريخ، وقمت بتصميم الأسلاك الموجودة على المحرك، وكذلك قمت بتحهيز ولف الأسلاك الموجودة على المحرك، وشاركت بأشياء كثيرة لها علاقة بهندسة الطيران والطيران، وكانت هذه المروحية هي أول مروحية تسافر على كوكب آخر،لذا تعتبر هذه الرحلة نقطة تاريخية في تاريخ البشر لأنها أول مروحية تطير لكوكب آخر ولي الفخر أنني فلسطيني ومن غزة وشاركت فيها.

حدثنا عن المروحية إنجينيويتي؟ كيف تعمل وما هو الهدف منها؟

هي أول طائرة بدون طيار تقوم برحلة على سطح كوكب المريخ، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب الأرض، والهدف منها هو معرفة إمكانية الطيران في غلاف جوي به نسبة هواء قليلة من عدمه، وكانت موجودة بداخل المركبة "بيرسيفيرنس" عندما هبطت لأول مرة على سطح المريخ، وكان من المفترض أن تطير المروحية 5 مرات فقط لإثبات النظرية الطيران، ولكن تم إجراء 19 رحلة من خلالها.

أما عن الهدف من المروحية، فقد تم تصنيعها لتساعد المركبة (Rover) في استكشاف كوكب المريخ من خلال إرسال الصور وجمع عينات من مكونات التربة بكوكب المريخ والتأكد من وجود مياه من قبل أم لا، حيث أنه حتى الآن كل ما نعرفه عن هذا الكوكب معظمه تم من خلال دراسات بعيدة المدي، وبالفعل تمكنت المروحية، في آخر رحلة لها من الطيران في منطقة ذات كثبان رملية في كوكب المريخ كان لا يمكن للمركبة أن تسير فيها.

حدثنا عن خططك المستقبلة؟

حالياً أعمل على أشياء أخرى لها علاقة بالفضاء أو الغلاف الجوي وأفكر في إنشاء شركة تعمل في مجال الفضاء أو الطيران الكهربي وبالطائرات بدون طيار وكذلك في مجال الطاقة البديلة في المستقبل، وما قمت بإنجازه مع وكالة ناسا ما هي إلا أول درجة في سلم النجاح وكما أن حلمي طوال عمري أن أعمل شركة خاصة لي يكون ليها تأثير على البيئة والمعيشة بأي طريقة كانت.