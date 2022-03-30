مسؤول ليبي يحث على أهمية إعادة فتح السفارة الصينية في طرابلس

حث مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية أحمد الذيب، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا "وانج تيشمن"، على أهمية إعادة فتح السفارة الصينية أبوابها في طرابلس، وعودة الشركات الصينية لاستكمال مشاريعها المتوقفة والمساهمة في مشاريع إعادة البناء في جميع المدن الليبية خاصة بمجال البنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال اجتماع الذيب، اليوم /الثلاثاء/ بمقر الوزارة، مع "وانج تيشمن"، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة (كوفيد-19).