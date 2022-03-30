ميدو: صلاح فعل كل ما في وسعه لتحقيق حلم التأهل للمونديال

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حرص أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق على دعم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الإخفاق في التأهل مع المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ادعم صلاح ضد الحملة الموجهة ضده.. صلاح فعل كل ما يستطيع من أجل تحقيق حلم الصعود للمونديال ولكن كرة القدم لعبة جماعية!! ".

وأضاف:" (صلاح) لم يجد المساندة الفنية الكافية من زملائه رغم اجتهادهم جميعًا".

وأتم ميدو تغريدته:" (بالبلدي لازم نبطل نشيّل حد جامد!! لازم نعالج ونطور ونبطل مسكنات مؤقته!! لازم نتعلم من اخطاء الماضي) ".

وكان المنتخب الوطني فقد حلم التأهل لكأس العالم قطر 2022 بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي جرت أمس في العاصمة داكار بإياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة للمونديال.