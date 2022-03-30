وزيرا خارجية المغرب وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم /الثلاثاء/ مع وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية وآخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكدت المنقوش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي تم على هامش الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أن "المغرب كان دائما دولة داعمة للانتقال الديمقراطي والتبادل السلمي في ليبيا".

وفيما يخص الانتخابات الليبية، أشارت الوزيرة إلى أن المسار المتعلق بهذه الاستحقاقات هو في طور الإنجاز، في وقت تبذل فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإرساء قاعدة دستورية لتنطلق على أساسها الانتخابات.

وأشارت المنقوش إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي وقالت "نعمل جميعا للوصول إلى تنظيم انتخابات نزيه".