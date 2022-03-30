تدريبات مكثفة للإسماعيلي استعدادًا لمواجهة المصري

خصص حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، فقرة للتدريب على عدة جوانب خططية وتكتيكية، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.



ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومي خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي والتي يستهلها بمواجهة المصري البورسعيدي.

وأجرى «حمد إبراهيم» تقسيمة قوية بين اللاعبين ركز من خلالها على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران الذي بدأ ببعض التدريبات البدنية المكثفة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق خالد سعيد.

وحرص خالد الطيب عضو مجلس الإدارة ومحمود حسن عضو اللجنة الفنية على مساندة الفريق ومتابعة المران.