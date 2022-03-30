يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض كاريكاتير تحت عنوان "ألوان مرحة" للفنانين فوزي مرسي، خالد المرصفي، أماني هاشم، ومروة إبراهيم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس 31 مارس، بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر معرض "ألوان مرحة" حتى 9 أبريل 2022.

يأتي المعرض في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، ويضم المعرض 80 عملا كاريكاتيرا موجها للأطفال، حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، وذلك من خلال ريشات مبدعة تصنع حوارا مع روح وعقل الطفل وتنقل إليه رسائل غير مباشرة تجعله يشعر بالسعادة والرضا وهو يتلقاها، تؤثر في وجدانه وتلهمه وتقدم له لوحات بصرية تجعله يحب الفن.

بجانب بعض الأحداث والموضوعات التي تقدم له بطريقة محببة إلى قلبه وأيضا بعض الشخصيات العامة التي يحب أن يراها ويتعرف عليها.