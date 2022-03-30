مصرع شقيقين وإصابة 20 في حادث تصادم بالطريق الدولي بالعلمين

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن شقيقين لقيا مصرعهما، وأصيب 20 آخرون في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالعلمين.

كانت مستشفى العلمين النموذجي استقبل الشقيقين أشرف أحمد موسى ومحمد أحمد موسى جثتين هامدتين، جراء حادث تصادم، فيما تم نقل كل من جلال أبو زايد مقيم بمحافظة سوهاج، حمدي أحمد حامد، محمد جمال وإبراهيم محمد، وإكرامي محمد، وأحمد ناصر، وأحمد محمد رجب، وسعيد خلف، وأحمد عطا، هيثم سليم وإسلام جمعة ،محمد بخيت، أحمد جاد، محمد عريان محمد بهيج، أيمن يونس، وليد أيمن وأحمد جمال، محمد السيد، إبراهيم موسي، وجميعهم من محافظة قنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن المصابين، يعانون من اشتباه PC وكسر وكدمات وسحجات متفرقة ونزيف في المخ، تم نقلهم إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جثة الشقيقين تحت تصرف النيابة العامة.