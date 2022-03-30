محافظ الغربية يدشن مبادرة «شاركني إفطاري»

قام، اليوم الأربعاء، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتدشين مبادرة "شاركني إفطاري"، التي تعد أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بمحافظة الغربية، وتنفذها وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

ورافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ونائبا عن فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

انطلقت فعاليات المبادرة من مدرسة الشهيد مصطفى حشمت الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بالسلام الوطني، الذي قدمه طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة، ثم قدم وكيل الوزارة كلمة رحب فيها بالمحافظ والحضور، ثم تحدث عن أهمية المبادرة وأهدافها، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة الغربية.

وقدم فريق المسرح بإدارة شرق طنطا التعليمية، عرضاً مسرحياً بعنوان "كلنا واحد"، أعقبه عرضا غنائيا عن التكافل الاجتماعي، من تقديم طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة، ثم قام د. سراج الديب مدير عام إدارة قياس الجودة بالمديرية بتقديم معلومات إرشادية عن أهمية الوجبة الغذائية.

ثم تحدث محافظ الغربية، معرباً عن سعادته وثنائه على تنفيذ المبادرة، التي تستهدف أحد أهم أهداف الأممية للتنمية المستدامة بمحافظة الغربية، وأوصى بتفعيل المبادرة وتعميمها على جميع المدارس، ولا يقتصر ذلك على الندوات فقط، بل بالمشاركات الإيجابية التي تتمثل في العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والأعمال الفنية التي تعبر عن تحقيق الهدفين.

وأوصى أيضاً بتجهيز كتيبات وفيديو تعليمي به جميع المعلومات عن المبادرة للوصول إلى جميع أولياء الأمور، ثم تم إطلاق المبادرة، أعقبها توزيع نماذج للوجبة الغذائية الصحية على طلاب المدرسة.