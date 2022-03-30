شعيب يكرم الأمهات المثاليات والعاملين المتميزين بمدينة مرسى مطروح

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، على مشاركة احتفالية مركز ومدينة مرسى مطروح، لتكريم الأمهات المثاليات وعدد من العاملين المتميزين بالمجلس.

وأكد شعيب، خلال الاحتفالية، فضل الأم مع تحملها مشقة الرعاية لأبنائها، خاصة دور الأم العاملة، موجها شكره وتقديره لجميع السيدات العاملات، وكذلك حرص المحافظة على دعم وتكريم المتميزين، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق، بما يحقق رضا المواطن.

وكرم المحافظ عددا من العاملين، بحضور المحاسب رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ونواب ومديري ورؤساء القرى والأحياء، والحاج باسط جعفر رئيس لجنة الإنارة، وعدد من أصحاب الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.