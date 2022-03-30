 رئيس قناة السويس: حل أزمة جنوح إيفرجيفين باستخدام الكراكات كانت فكرة أحد المهندسين الصغار - بوابة الشروق
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رئيس قناة السويس: حل أزمة جنوح إيفرجيفين باستخدام الكراكات كانت فكرة أحد المهندسين الصغار

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 11:30 م

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ حل أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين باستخدام الكراكة لتغيير المحيط أسفل السفينة من صخري إلى مائي كانت فكرة أحد "المهندسين الصغار" بالهيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا"، مساء الثلاثاء، أنه وافق على الفور على استخدام هذه الفكرة، مؤكّدًا أن دوره وسط رجال الهيئة كان مجرد إصدار القرارات بينما كان العمل يتم من خلال مجموعة عمل كاملة.

وأشار إلى أنه اقتنع بالفكرة وتم الدفع بالكراكة على الفور، وهو ما أسهم في تعويم السفينة.

ومرّ عام بالكامل على أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين، والتي تم إنهاؤها بعد ستة أيام من العمل الدؤوب من قِبل رجال الهيئة.

وصدر فيلم وثائقي يحمل عنوان "إيفر جيفن .. ستة أيام هزت العالم"، يرصد تفاصيل جنوح السفينة وتفاصيل نجاح رجال هيئة قناة السويس في تعويمها.

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