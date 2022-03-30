 القوات الجوية الفرنسية تعترض طائرة خفيفة مسروقة في إيطاليا - بوابة الشروق
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القوات الجوية الفرنسية تعترض طائرة خفيفة مسروقة في إيطاليا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 8:13 م

اعترضت القوات الجوية الفرنسية طائرة خفيفة اليوم الأربعاء دخلت المجال الجوي لمدينة نيس جنوبي البلاد بطريقة غير شرعية.

واشتركت طائرة مقاتلة من طراز "ميراج" ومروحية للشرطة في تعيين موقع الطائرة قرب تولون وأجبرتاها على الهبوط في "إكس لو ميل" جنوبي فرنسا حيث تم القبض على الطيار.

وكان الطيار سلوفاكي 33 عاما، زعم أنه سرق الطائرة في إيطاليا وطار بها إلى فرنسا، وفقا لإذاعة "أوروبا 1".

ولم تتضح بعد أسباب اقدامه على هذا العمل. وامتثل الطيار لأوامر الطيار العسكري الفرنسي ولم يبد مقاومة.

وبعدما هبط الرجل الذي كان حافيا، سلم الشرطة خطابا بالإنجليزية.

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