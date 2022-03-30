16 برنامجا على قناة اقرأ في رمضان

أنهت قناة اقرأ، استعداداتها النهائية لشهر رمضان المبارك بباقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والسياحية، بالإضافة إلى البرامج الصحية وبرامج المطبخ التي تهم المرأة وكل أفراد الأسرة، منها تساؤلات الصائمين وأحكام وفوائد الصيام التي يجيب عليها يومياً على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ د. عبدالله المصلح في برنامج (فتاوى رمضان)، ومسابقة (تراتيل رمضانية) في الموسم الثالث، حيث يقوم البرنامج باستقبال تلاوات عطرة من المشاركين حول العالم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ د. ايمن رشدي سويد، ويقدمها إسماعيل الشبلي، وأطباق شرقية وغربية يقدمها الشيف عدنان يماني في برنامجه (عيش وملح)، وبرنامج (بيت سارة2 ) تقديم ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٦ بمصر، الدكتورة سارة حورية، حيث تقدم نصائح صحية وغذائية هامة لحياة أفضل، وفي برنامج (حدثتني الهجرة) تقديم الدكتورة رفيدة حبش، تنقل من كندا تجربتها في الهجرة ودروس من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي برنامج (يا ليتني قدمت لحياتي) باقة من النصائح الهادفة لأسلوب حياة مبسط لكل مسلم لتكون النهاية سعيدة تقديم الدكتورة رشا نبيل، ودعوة للإيجابية وللمبادرة في الحياة لتكون أسعد وأنجح وأكثر فاعلية في المجتمع مع برنامج (نعم أستطيع) تقديم د. سعيد القاضي.

كما تنقل قناة اقرأ الأجواء الرمضانية بقوالب روحانية من مدن عالمية ومحلية في برنامج (رمضان مبارك)، وبرنامج (رحلة في مدينة) يكشف ويلقي الضوء على أهم المدن العالمية وعادات المسلمين وأكلاتهم ونمط حياتهم. كما نتعرف على 30 مسجداً حول العالم لكل منها قصة في برنامج (مساجد حول العالم)، وبشائر رائعة وجميلة من وحي الكتاب والسنة يسردها الدكتور محمد القايد،في برنامج (ابشروا)، وفي برنامج (انه محمد) صلى الله عليه وسلم تقديم اعتدال إدريس، يستعرض السيرة العطرة كمعين لا ينضب للخلق العظيم والقيم الإنسانية، وفي برنامج (مبدعون) لقاءات خاصة ومنوعة نبحر بها مع ابداعاتهم وابتكاراتهم وطموحاتهم وفكرهم المستنير، ومن الأردن برنامج (خطوة عزيزة) حيث النجم الأردني محمد الفهيد يتجول في شوارع المدن الأردنية مع المستضيف علي بركات، لنتعرف على أهم المواقع السياحية والأثرية، وبرنامج (قلب الحضارة) وهو سلسلة وثائقية تاريخية حضارية لمنجزات يفخر بها المسلمون حول العالم، وبرنامج (حالة حب) مع الشيخ جابر البغدادي، في ضيافة الداعية مجدي إمام، وحالات حب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.