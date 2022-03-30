محافظ الشرقية يستقبل أسقف الزقازيق ووفد كنسي للتهنئة بشهر رمضان

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ووفد كنسي مرافق له؛ لأجل تقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

حضر زيارة الوفد الكُنسي إلى ديوان عام محافظة الشرقية كلٍ من: المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن زيارة الوفد الكُنسي إلى ديوان عام محافظة الشرقية وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تؤكد على أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

وخلال ترأسه الوفد الكُنسي لتقديم التهنئة لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، قدم نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، التهنئة لمحافظ الشرقية بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط دعوات أن يجعل الله تلك الأيام أيام خير للمصريين.

ولفت إلى أن روح المحبة والإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانة العلاقة التي تجمع الجميع، قبل أن يضيف: "إننا شركاء في وطن واحد نعمل لرفعته وتقدمه".