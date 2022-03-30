قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة بدأ الإحساس بها هذا الأسبوع تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ ارتفاعات ملحوظة تسود بدءًا من يوم الجمعة بما يتراوح بين أربع وخمس درجات، إذ تتراوح العظمى على القاهرة بين 35 و36 درجة، وذلك معظم أيام الأسبوع.

وأوضحت أنّه من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة في الأسبوعين الثاني والثالث من رمضان، خلافًا للارتفاعات في الأسبوع الأول، مطمئنة المواطنين بأن طقس الشهر الكريم سيكون جيدًا.