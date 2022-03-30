إسرائيل تعتقل أشخاصا يشتبه بتورطهم في الهجوم القاتل قرب تل أبيب

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اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة رجال بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية في أعقاب هجوم خلف خمسة قتلى بالقرب من تل أبيب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ولقي خمسة أشخاص حتفهم بعد أن أطلق فلسطيني النار عليهم في بلدة مدينة بني براك أمس الثلاثاء، وردت الشرطة بإطلاق النار وقتلت المهاجم. وكان من بين القتلى ضابط شرطة وأوكرانيان اثنان.

وجاءت الاعتقالات بعد عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ليل الثلاثاء/الأربعاء. وتمت الاعتقالات في قرية جابد.

وبعد الهجوم، أعلن ثلاثة ملثمين باللغة العبرية "الحرب في دولة إسرائيل"، وقالوا إنهم من كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

ولم يتضح إلى أي مدى يصل نطاق التهديد.

ويشار إلى أن الكتائب هي شبكة فضفاضة ليس لها تسلسل هرمي واضح. وغالبا ما تعمل المجموعات المحلية من تلقاء نفسها.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالهجوم، وفقا لوكالة وفا، قائلا إن جرائم القتل "لن تؤدي سوى لتفاقم الوضع".

وهناك مخاوف من تصاعد العنف في الأيام المقبلة، مع اقتراب بداية شهر رمضان.

يشار إلى أن هجوم بني براك هو الثالث خلال أسبوع، حيث أودت موجة عنف بحياة 11 شخصا في إسرائيل.

وكان ثلاثة من المشتبه بهم من عرب اسرائيل. وصارت الشرطة الآن في أعلى مستويات التأهب، مع زيادة التواجد في المواقع الرئيسية.