رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى التعاون بين الجميع لتمرير المرحلة الصعبة

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى التعاون بين الجميع والتوقف عن المناكفات لتمرير المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقال ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية "هدفنا حماية الشعب وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن".

وتابع أن "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الأخيرة إلى قطر".

وأشار إلى أن "مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة وأثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل الى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس إدارة الصندوق."

ولدى خروجه من الجلسة، قال ميقاتي رداً على سؤال حول حمايته لحاكم مصرف لبنان " نحن نحمي المؤسسات، وقد تفاجأت بما نشر اليوم من أن الحديث عن الاستقالة بالأمس كانت لحماية الحاكم سلامة، فأنا لم استقل وكنت قد قلت لن أذهب إلى الاستقالة قبل الانتخابات النيابية".

من جهته رأى الرئيس اللبناني خلال الجلسة أنه "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما أن كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بأي شيء."

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم ، بحسب البيان "على مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة، وأحاله إلى مجلس النواب".