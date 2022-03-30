محافظ بورسعيد يتابع العملية التعليمية ويهنئ المعلمين بحلول شهر رمضان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاء موسعا، مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية، ومديري المدارس على مستوى المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وقدم الغضبان التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والرخاء، واستعرض مستجدات العمل بالمنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

وشدد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

ووجه بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن أولياء الأمور يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق

وطالب محافظ بورسعيد أولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.