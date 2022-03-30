أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، "انتهاء مهلة تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية، وإيقاف العمليات الهجومية في جميع الجبهات في اليمن".

وعبر المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة في بيان له"عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة تحالف العدوان(تحالف الشرعية) الواضحة والصريحة لمبادرة السلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس، مهدي المشاط".

وقال "المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار".

وأضاف "ندرك تماماً طبيعة تحالف العدوان وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغربا".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي لا يمانع فيه من أي استجابة ايجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية، إلا أنه في نفس الوقت يؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل اليمنيين واحترام سيادة واستقلال اليمن".

وشدد بالقول "إذا لم يتحقق ذلك نؤكد بأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة".

وكان الحوثيون قد أعلنوا الاثنين الماضي، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي.

وأكدت الجماعة حينها استعدادها لتمويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت السعودية "بإنهاء الحصار ووقف غارتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم".