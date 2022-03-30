تقرير: مقتل أكثر من 20 شخصا في نزاع قبلي غربي السودان

أفاد تقرير إخباري سوداني بأن ما لا يقل عن 20 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب المئات إثر تجدد النزاع بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن عبد الرحمن علي آدم، وهو أحد أعيان قبيلة الفلاتة، القول إن قوة مدججة بالسلاح على سيارات دفع رباعي نفذت هجوما من أربعة محاور شرق منطقة سرقيلا التابعة لمحلية دمسو بولاية جنوب دارفور.

وأوضح أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم من الطرفين، بينما أصيب عدد غير معروف لم يتم حصره لاستمرار المواجهات المسلحة.

ووصف الوضع في المنطقة بالسيئ بسبب استمرار المعارك وغياب الأجهزة الأمنية.

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في لجنة أمن الولاية أن توجيهات صدرت لقائد الجيش والشرطة في الولاية بتحريك رتل عسكري للفصل بين القبيلتين.

وتشهد دارفور بين الحين والآخر قتالا قبليا بسبب النزاع حول الموارد والمراعي.