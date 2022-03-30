الأرصاد تحذر من طقس بارد ليلا رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،إنّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة نهارًا، لكن سيظل الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستتراوح بين 33 درجة يوم الجمعة و36 درجة يوم السبت، فيما ستكون أكثر من 30 درجة على مدار أيام الأسبوع وذلك على محافظات القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على جنوب البلاد ستتراوح بين 38 و40 درجة (العظمى)، إذ يكون الطقس شديد الحرارة.

ولفتت إلى أنّه يمكن البدء في تخفيف الملابس تدريجيًّا، غير أنها نبّهت إلى ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الليل تجنبًا للإصابة بنزلات برد.

وأفادت «شاكر»، أن عودة درجات الحرارة للانخفاض تظل واردة ومن ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية.