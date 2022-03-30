حجر صحي لمسافرين على متن سفينة سياحية في المتوسط بعد تفشي كورونا

إبراهيم عيسى: محمد صلاح اللاعب الأعظم في تاريخ مصر ولا يمكن تحميله مشكلات الكرة المصرية

إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي لا يمكن أن يسمح بأي تغيير في الموقف من جماعة الإخوان

تامر أمين: من الحق أن تعاد مباراة أمس.. والليزر الشيء الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك

مباراة مصر والسنغال.. لميس الحديدي: كان ضروري نخلص في القاهرة.. وكأبطال إفريقيا سابقا لازم نلعب أفضل