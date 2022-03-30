أسامة ربيع: تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس لم يظهر حتى الآن

قال: وضعنا سيناريوهات لمواجهتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس لم يظهر حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا"، مساء الثلاثاء، أن البحر الأسود ل يزال مفتوحًا أمام حركة التجارة، وهو ما ساهم في تحقيق قناة السويس أرقامًا جيدة، مشيرًا إلى أن الهيئة جاهزة حتى في حال ظهور تأثير كبير.

وأشار إلى أنّ الهيئة أعدت سيناريوهات لمواجهة أي تأثيرات محتملة، مذكرًا بإجراءات اتخذتها الهيئة خلال جائحة كورونا شملت تخفيضات في رسوم العبور.

وأوضح أنّ أعمال التوسعة والتكريك لتطوير القطاع الجنوبي تسير بمعدل أفضل مما تم تخطيطه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في يوليو من العام المقبل.