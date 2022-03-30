بيراميدز يتواصل مع عمر جابر بعد وصوله للقاهرة

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تواصل الجهاز الطبي بنادي بيراميدز بعمر جابر، لاعب منتخبنا الوطني، بعد وصوله إلى القاهرة قادما من السنغال.

وكان عمر جابر قد شارك في خسارة منتخب مصر أمام السنغال بالأمس الثلاثاء، في المباراة التي اقيمت على ستاد عبدالله واد، ضمن مباريات إياب الدور الفاصل لمونديال قطر 2022.

وأصيب عمر جابر أثناء المباراة بعدما سقط على الأرض ولم يتمكن من استكمال مواجهة السنغال ليغادر ويشارك بدلاً منه إمام عاشور.

ويخضع عمر جاير لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لبيراميدز من أجل تحديد إصابته وفترة العلاج التي يحتاجها قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووصلت طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.