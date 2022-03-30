الأمم المتحدة: لا تنسوا الأفغان بسبب أوكرانيا

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طالب مسؤول أممي بارز المجتمع الدولي بتذكر الوضع في أفغانستان في ظل التركيز العالمي على حرب أوكرانيا.

وقال مدير برنامج التنمية الأممية أخيم شتاينر خلال زيارة لأفغانستان استمرت يومين: "في الوقت الذي تحول فيه اهتمام العالم نحو أوكرانيا وتداعيات الحرب، علينا أن نتضامن مع الشعب الأفغاني"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار شتاينر في بيان اليوم الأربعاء إلى مؤتمر المانحين لأفغانستان المقرر غداً الخميس.

وقال شتاينر إن حياة ملايين الأفغان وسبل معيشتهم مهددة.

وتواجه أفغانستان انهياراً اقتصادياً محتملاً، وتجمد النظام المصرفي، ونقص السيولة، في الوقت الذي يعاني فيه 80% من الشعب من الديون.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 24 مليون أفغاني في حاجة لمساعدة إنسانية.