توقعات غامضة لمستقبل أوبرا باريس بعد خسائر بالملايين



تكبدت أوبرا باريس خسائر تقدر بنحو 175 مليون يورو (195 مليون دولار) بين عامي 2020 و2022 بسبب جائجة فيروس كورونا وإضرابات في بداية عام 2020 .



وقال المدير الفني ألكسندر نيف اليوم الأربعاء لدى تقديم موسم 2022-2023، إن المؤسسة تأمل في استعادة التوازن المالي في الأعوام الثلاثة المقبلة.



وأضاف نيف إنه بعد تلقي مساعدة خاصة لمرة واحدة من الدولة بقيمة 86 مليون يورو ودخل الأوبروا بقيمة نحو 70 مليون يورو، لا يزال هناك عجز قدره 20 مليون يورو، مضيفا أن الأوبرا تخطط لتنويع جمهورها، إلا أنه اعترف أن التوقعات غامضة.



وخلال موسم 2022-2023، من المقرر أن تقدم أوبرا باريس 12 عرضا للبالية و18 عرضا أوبراليا في برنامجها، من بينها 11 عرضا قديما و7 إنتاجات جديدة.