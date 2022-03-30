الدفاع ينتقد تحقيقا متحيزا في محاكمة المتهمين بإسقاط طائرة ماليزية

في محاكمة أربعة متمردين موالين لروسيا اسقطوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية مااسفر عن مقتل 298شخصا ،دعا الدفاع إلى تبرئة أحد المتهمين في مجمع سكيبول القضائي في امستردام اليوم الأربعاء.

ولم يحضر أي من الأشخاص الأربعة المشتبه بهم المحاكمة ، حيث طالبت هيئة الإدعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهمين.

وقالت محامية الدفاع سابينتين دوشاته إن المتهم اوليج بولاتوف لم يصدر الأمر باطلاق النار على الطائرة البوينج، كما أنه لم يضغط أيضا على الزر بنفسه.

وانتقدت المحامية التحقيقات بشكل حاد، واصفة إياها بأنها متحيزة وإحادية الجانب، مضيفة أن الدليل على اصل السلاح غير مكتمل.

كان قد تم اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت في طريقها من امستردام إلى كوالامبور في تموز/يوليو عام 2014فوق شرقي أوكرانيا ،الذي كان بالفعل في ذلك الوقت منطقة متنازع عليها.

وتوصل خبراء ومحققون دوليون إلى أنه تم اسقاط الطائرة بصاروخ سطح /جو روسي من طراز بوك.

وقُتل كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 298شخصا. ونظرا لأن معظم الضحايا كانوا هولنديين ، تجرى المحاكمة في هولندا.

ومن المتوقع ان ترد هيئة الإدعاء على الدفاع في شهر أيار/مايو المقبل ، ومن المنتظر اصدار حكم في الخريف.