واجه منتخب مصر صعوبة بالغة منذ الوصول لمطار داكار في السنغال قبل مواجهة أسود التيرانجا، في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وشهدت مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال التي خسرها الفراعنة بركلات الترجيح العديد من الازمات على عكس مباراة الذهاب التي لعبت في القاهرة وحقق خلالها منتخب مصر الفوز بهدف دون رد.

منتخب مصر كان الأقل حظا أمام السنغال حيث ابتسمت ركلات الترجيح في مناسبتين للفريق السنغالي وهم نهائي كأس الأمم الأفريقية التي توج بها اسود التيرانجا بعد الفوز على مصر بنتيجة 4-2، فيما حقق المنتخب السنغالي الفوز أمام مصر أيضا في تصفيات المونديال بنتيجة 3-1.

وفي السطور التالية نستعرض الصعوبات والأزمات التي لاحقت منتخبنا الوطني فور دخولهم السنغال وحتى نهاية المباراة:

لافتات مسيئة لصلاح ومنتخب مصر

استقبلت الجماهير صباح الاثنين بعثة منتخبنا الوطني بلافتات مسيئة لمحمد صلاح قائد الفراعنة ومنافس ساديو ماني نجم السنغال وليفربول الإنجليزي، وهو ما الفت الإنتباه إلى أن هناك أزمة ستحدث في المباراة.

طول وبعد المسافة بين فندق إقامة منتخب مصر وملعب التدريبات:

وبعد أن وجهت الجماهير السنغالية العبارات المسيئة لمنتخب مصر ولصلاح وجد مسؤولو الفراعنة صعوبة شديدة في الوصول لملعب المباراة في التدريبات بتوقيتاتها المحددة خاصة وأن الفندق يبعد عن مقر التدريبات وهو ملعب المباراة حوالي 35 دقيقة.

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش ، المدير الفني للمنتخب، على هذه الأزمة وأكد أنه سيرحل عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إذا لم يتم مد وقت التدريبات النهائية وذلك بسبب وصولهم متأخرين للملعب.

تاخر المنتخب بسبب الزحام المروري

ما خشى منه كيروش حدث بالفعل وتاخرت بعثة المنتخب الوطني عن الحضور في الموعد المحدد قبل انطلاق المباراة وذلك بسبب الزحام المروري الشديد.

وطالب مسؤولو منتخب مصر تأجيل اللقاء بسبب عدم خوض تدريبات الإحماء بشكل كافي وبعدما رفض حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال ومراقب المباراة لجأ الاتحاد المصري لشكوى رسمية إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم من أجل إثبات احقيتهم في الوصول متأخرين، ثم انطلاقت المباراة في وقتها المحدد وهو السابعة مساء.

إساءات الجماهير السنغالية تسيطر على المدرجات:

وسيطرت العبارات المسيئة لمصر ومحمد صلاح على مدرجات ملعب مباراة السنغال من قبل الجماهير التي حرصت على التواجد في ملعب اللقاء قبل انطلاقه بثماني ساعات.

وكان هناك تصريح لأليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، بعد الخسارة من منتخب مصر في القاهرة وطالب بضرورة تواجد تعصب تشجيعي في مباراة العودة من أجل حسم التأهل الرسمي وبالفعل تأثرت الجماهير بحديثه.

تعطل لاعبو منتخب مصر عن خوض الإحماء:

فور وصول حافلة منتخب مصر إلى استاد عبدالله واد الذي استضاف مباراة السنغال، قامت الجماهير السنغالية برمي الحجارة وقوارير المياة على اللاعبين داخل أرضية الملعب،وهو ما عطل لاعبو المنتخب عن خوض تدريبات الإحماء بالشكل الأمثل.

نفس الأمر تكرر أثناء سير المباراة حيث أطلقت الجماهير السنغالية صافرات استهجان على لاعبي مصر وأثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبنا الوطني.

الليزر والألعاب النارية

استخدمت جماهير السنغال الليزر والالعاب النارية من أجل تشتيت تركيز اللاعبين المصريين طوال ال120 دقيقة وحتى عند تنفيذ ركلات الترجيح وذلك في ظل تجاهل من مراقب وحكم المباراة.

وبعد نهاية اللقاء وإطلاق الحكم الجزائري صافرة النهاية شهد الملعب نزول عدد قليل من الجماهير لأرضية المباراة، بالإضافة إلى رمي محمد صلاح بقارورة مياه تسببت في إصابته.

ولم يكتف المشجعين السنغاليين عند هذا الحد بل تسببوا في تعطيل سير حافلة منتخب مصر إلى فندق الإقامة لمدة تصل لساعة ونصف بسبب الزحام المروري.