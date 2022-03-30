ينظم مركز الجزويت الثقافي، غدا الخميس، حفلا فنيا للفريق الشبابي "كراكيب"، بمقر المركز شرق الإسكندرية ، وذلك وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة والتي تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب و الهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة ، حيث يقدم الفريق موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربي غير تقليدي تتناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة من الشباب، منها: جوايا بيغنى ، عالم غريب ، حلم قديم ، لا دايمة ، شتا ، اخطفيني ، فيلسوفة ، مفيش ، حبو بعضن ، السفن ، مصر يا بهية ، فاكرة، شاركني الحياة ، الشدة تسلم ، حبيب تاني.

تجدر الإشارة إلى أن فريق كراكيب قدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، ولاقت إعجاب واستحسان الشباب في مختلف دول العالم، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية.



