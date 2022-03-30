

قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، إن الحوار بين المكون العسكري في بلاده والقوى الأخرى مستمر ولم ينقطع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن حل الأزمة (السياسية) في بلاده يقوم على الحوار والجلوس سويًّا، مشيرًا إلى أنّ البعثة الأممية لديها مهمة محددة ليس من بينها ما تمارسه حاليًّا، في إشارة إلى تقديمها مبادرة لحل الأزمة.



وأشار إلى أنّه نظرًا لحساسية الوضع الراهن، فقد وافق السودان على لعب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دورًا كمسهلين للتفاوض بين الأطراف المختلفة.



وأفاد بأن الأطراف قدمت الرؤى الخاصة بها في هذا الشأن، مؤكّدًا أن هناك نوايا صادقة ستقود في نهاية المطاف إلى تحقيق توافق.