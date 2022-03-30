باكستان تدعو إلى إجراء محادثات لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، مجددا موقف بلاده القائم على المبادئ والداعم للوقف الفوري للاعتداءات وتسوية الصراع الروسي الأوكراني من خلال الحوار والدبلوماسية.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني تلقى مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناقش الجانبان خلالها مستجدات الوضع في أوكرانيا وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أسفه العميق بسبب استمرار الصراع العسكري، طبقا لما ذكره الجناح الإعلامي بمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الدول المحايدة مثل باكستان، في وضع يمكنها فيه من الاضطلاع بدور مفيد في تعزيز جهود وقف الاعتداءات والوصول إلى تسوية دبلوماسية.

وتابع أنه يسلط الضوء باستمرار على الآثار الاقتصادية السلبية للصراع على الدول النامية، ويظهر ذلك في ارتفاع أسعار النفط والسلع.

وأكد خان، أهمية الإغاثة الإنسانية للمدنيين مشددا على أن باكستان أرسلت طائرتين طراز "سي-130" على متنها مساعدات إغاثة إنسانية للشعب في أوكرانيا.